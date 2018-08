Camila Cabello fue elegida artista del año en la ceremonia el lunes en la noche y ganó el galardón a video del año por su éxito con sabor latino Havana, mientras que la rapera Cardi B obtuvo triunfos como mejor artista nueva y canción de verano por su éxito I Like It con J. Balvin y Bad Bunny.

“No puedo creer que esto sea para mí”, dijo Cabello, de 21 años, quien se separó del grupo Fifth Harmony a finales de 2016 para lanzar su carrera como solista.

La rapera neoyorquina Cardi B, de 25 años, hizo su primera aparición pública desde que dio a luz a su primer hijo en julio. “Hace un par de meses la gente decía: ‘Te estás jugando tu carrera teniendo un bebé’”, dijo Cardi B. “Tuve un bebé (...) y ahora sigo ganando premios”.

El mayor ganador de la noche fue Childish Gambino, el nombre artístico del actor Donald Glover, quien se llevó tres galardones por su impactante video This Is America sobre la identidad negra y la brutalidad policial.

Los VMA tienen una reputación de irreverencia y provocaciones, pero, aparte de un segmento sobre las polémicas políticas de inmigración del presidente estadounidense Donald Trump, hubo pocas sorpresas.

El rapero Logic presentó su canción One Day junto a decenas de niños inmigrantes y sus familias con camisetas blancas que decían: “We are all human beings” (Todos somos seres humanos). La canción es una protesta contra la política que separó a miles de niños inmigrantes de sus padres en junio tras cruzar la frontera sur con México sin documentos.

Los trofeos fueron en su mayoría en categorías técnicas, incluidas coreografía y dirección. El muy mencionado APES**T de Beyonce y Jay-Z, filmado en el Louvre en París con el telón de fondo de algunas de las obras de arte más famosas del mundo, ganó solo dos de sus ocho nominaciones.

El rapero canadiense Drake, uno de los artistas más populares en términos de ventas y transmisión, se fue con las manos vacías, al igual que el ganador de múltiples Grammys, Bruno Mars.

Mars, Drake, Gambino, Beyonce y Jay-Z no asistieron a la entrega de los premios en la ciudad de Nueva York, que contó con actuaciones de Ariana Grande -quien ganó el mejor video pop por No Tears Left to Cry-, Nicki Minaj, Aerosmith, Shawn Mendes y Travis Scott.

Jennifer Lopez hizo que la audiencia se pusiera de pie con un popurrí de canciones y bailes de sus mayores éxitos, al ser presentada con el premio anual Vanguard Award -llamado así en honor a Michael Jackson- como reconocimiento de sus 20 años en el mundo del espectáculo.