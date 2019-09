Cambios en Gabinete pide Juventud de HC

“Si es que hay que cambiar ciertas personas, que se haga ya para desarrollar mejor el país. Pedimos primero eso como jóvenes y, segundo, como colorados. No solo en los ministerios; hay varias personas que en este tiempo de un año no han pasado los exámenes correspondientes y se debe poner otro colorado ahí”, expresó el joven.

Según manifestó, dentro mismo del entorno de Mario Abdo Benítez, existen personas que no hacen buen trabajo. “Si no cambian las personas, el país va a seguir como está. Se le dio un plazo para que puedan impulsar el país, pero no están haciendo. Dentro del entorno del presidente, hay personas que no están cumpliendo un rol como para que el país avance”, reclamó.

Aclaró que no son solo ministerios, también direcciones y otros cargos.

Dirigentes parlamentarios de Honor Colorado también insisten en que Abdo Benítez realice cambios.