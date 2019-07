Camaristas deben resolver si reabren causa contra ZI

Los camaristas Martha Acosta Insfrán, Miryan Meza de López e Isidro González deberán resolver si reabren o no la causa por enriquecimiento ilícito contra el senador colorado Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod y demás integrantes del clan familiar ZI. Esto tras la apelación planteada por los fiscales Josefina Aghemo, Claudelina Corvalán, Luis Said y Osmar Legal contra la resolución del juez Marino Méndez, quien rechazó que se dé apertura al caso.

Hace un mes que el Ministerio Público apeló dicho fallo, sin embargo ahora recién queda integrado el Tribunal de Apelación de Alto Paraná. Cabe destacar que el magistrado Aniceto Amarilla se inhibió y en su reemplazo ingresó su colega Acosta.

El juez Méndez argumentó que no obra en función del órgano (o sea de la intendencia) y, consecuentemente, no le son imputables. Se trata de un asesor externo (al órgano) cuya actividad consiste en dar consejos o brindar opiniones (por supuesto no vinculantes) a una persona que ejerce la función pública”, refiere parte del argumento del magistrado.

Sin embargo los intervinientes refirieron que el razonamiento de la autoridad judicial es total y absolutamente alejado al espíritu e intencionalidad de nuestra ley penal, donde señala que el funcionario público es “toda persona que ejerce una función pública conforme al derecho paraguayo”.

También agregó que la decisión de Méndez produce un agravio irreparable, teniendo en cuenta que dictó una resolución judicial que impide el ejercicio de la persecución penal, al rechazar la solicitud de reapertura de la presente causa.

Asimismo, los abogados Yolanda Paredes y Nicolás Manfredo Russo Galeano, quienes habían denunciado el hecho, también apelaron la resolución del magistrado del Este.

Incluso el profesional del Derecho manifestó que Méndez debe ser suspendido y enjuiciado de oficio por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Esto demuestra que la mafia sigue operando, el Poder Judicial está podrido en Ciudad de Este”, dijo.

Dicha causa fue desestimada por prescripción. Sin embargo los investigadores Aghemo y René Fernández requirieron reabrir la misma.