Cámara de Diputados redistribuye G. 1.995 millones en su presupuesto

El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, justificó el pedido de redistribución alegando que en su anterior administración en el mismo cargo tuvo una gestión transparente y optimizó recursos de la Cámara Baja.

“Nos agarró una administración no muy ordenada. Cuando asumimos la Presidencia se tenían 722 funcionarios que cobran por jornales y honorarios. Teníamos rubro cero para este ítem. En el presupuesto que me dejaron no está previsto aguinaldo. Con la plata que quedó y algunos recortes pedimos pagar a estos 580 funcionarios que quedaron”, justificó.

Pedro Alliana aseguró que “no puede sacar más gente a la calle” y que no se contrató a ningún funcionario de confianza desde que asumió nuevamente la titularidad de Diputados.

El pedido de reprogramación presupuestaria para la Cámara de Diputados pasa al Senado para su consideración.

Pedro Alliana asumió el cargo en reemplazo de Miguel Cuevas, quien fue cuestionado por la excesiva contratación de funcionarios.