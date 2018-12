Cámara de Diputados cierra un año con una deshonrosa decisión

Los ministros del TSJE se habían dado una inusual prisa para convocar a elecciones en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, luego de la renuncia de la jefa comunal Sandra McLeod. Un par de días después la convocatoria tuvo que ser anulada debido a la renuncia de la intendenta, sin embargo el daño ya estaba hecho.

Los ministros del TSJE habían desconocido la tarea parlamentaria, se extralimitaron en sus funciones y cometieron una intromisión en un poder del Estado cuando en el Legislativo ya estaba en curso un proceso de intervención a la Municipalidad de CDE.

Hace dos días, un diputado liberal solicitó una sesión extraordinaria para tratar el pedido de juicio político a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y otro, colorado del sector cartista, apoyó la propuesta con el argumento de que ya era hora que dejen de ser la cámara de la dilación.

Precisamente la cámara que durante el presente periodo parlamentario no ha sido capaz de tratar la pérdida de investidura de dos de sus miembros investigados por la Fiscalía: el colorado Tomás Éver Rivas y el liberal Carlos Portillo, que gozando de la complicidad de sus colegas cierran nuevamente un año sin que siquiera reciban un castigo político.

Recordemos que el diputado Tomás Rivas está imputado por la Fiscalía Anticorrupción por hacer figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados, a pesar de que en realidad no prestaban servicio alguno al Estado, de acuerdo con una investigación realizada por ÚH. En cuanto al diputado Carlos Portillo, fue imputado por el supuesto hecho punible de tráfico de influencias.

Por todo esto, pretender que ya no quieren ser conocidos como la cámara de la dilación suena a burla, pues precisamente ellos son grandes expertos en dilatar los procesos. Y, si no fuera porque al pueblo paraguayo le cuesta un gran sacrificio mantener a diputados y senadores con el esfuerzo de sus impuestos, podríamos decir que es un mal chiste.

Pero, lamentablemente, la misma cámara que se proclama provida no siente vergüenza alguna cuando se convierte en cómplice de sus colegas que no son de forma alguna un buen ejemplo para la sociedad. De hecho, si no fuera por la dilación de sus colegas, tanto Rivas como Portillo ya habrían perdido sus investiduras, inmunidades y privilegios, y estarían respondiendo ante la Justicia por sus actos.

La Cámara de Diputados, una vez más, se ha convertido en la cámara de la vergüenza, al actuar como cómplices, deshonrando la representación que les ha dado a ellos el pueblo paraguayo.