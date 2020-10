Cámara de Comercio de CDE estima que recuperación será un 70% de lo que fue el 2019

"Nosotros estamos muy cautelosos ante la recuperación, pensamos que nos va a llevar un año como mínimo para llegar a un 70% de lo que teníamos, porque existe una caída real de la economía en Brasil y nosotros somos un reflejo de esto", explicó Ramírez.

Agregó que la estimación es que la economía del Brasil caiga en un 30% y el mismo porcentaje de 30% sea la caída en la zona fronteriza, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

"O sea el año que viene nuestro 100% va a ser el 70% de lo que fue el año pasado. La economía se achica, pero de todas maneras fue muy agradable ver la reactivación de parte de la gente que hace a Ciudad del Este, los transportistas sobre todo", mencionó.

El representante de la Cámara de Comercio señaló que esperan tener mucha afluencia a partir de estas fechas hasta el feriado del 2 de noviembre, sobre todo considerando que el ingreso y salida serán durante las 24 horas.

CDE.png La capital del Alto Paraná busca recuperar su normalidad tras la reapertura del Puente Internacional de la Amistad. Foto: Wilson Ferreira.

También informó que para la reapertura de la frontera fueron recontratadas unas 10.000 personas. Sin embargo, apuntó que por la pandemia quedaron sin trabajo más de 30.000 empleados.

Ramírez se mostró esperanzado en recuperar la economía, sobre todo considerando que los próximos meses se registran muchas ventas por ser fin de año.

Evaluación de Migraciones

La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, señaló como muy positivas las primeras horas de liberación del paso fronterizo. Dijo es que difícil precisar la cantidad de vehículos que ya ingresaron al país, ya que es tránsito es libre.

Comentó que Migraciones realizó de manera aleatoria controles a 2.800 personas. En Salto del Guairá 15 extranjeros no pudieron ingresar debido a que no tuvieron todas las documentaciones. De las misma manera, siete extranjeros no pudieron ingresar por Pedro Juan Caballero.

Precisó que 124 connacionales que se encontraban varados en el Brasil ya pudieron retornar, informó NPY.

Migraciones estableció el ingreso de connacionales en el horario de 5.00 a 14.00, en el caso de Brasil mantiene el ingreso y salida de sus compatriotas las 24 horas. Esta situación produjo un incidente con taxistas y transportistas paraguayos que ya no pudieron ingresar en horas de la tarde de este jueves.

Arriola mencionó que se pudo subsanar el problema y que a partir de la fecha los connacionales podrán ingresar las 24 horas al país.