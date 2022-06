Calendario definido en el hexagonal

La ronda se pone en marcha mañana con los enfrentamientos por la primera fecha: Mariscal Estigarribia vs. Félix Pérez, Colonias Gold vs. Olimpia Kings y San José vs. Libertad.

Fecha 2: San José vs. Mariscal Estigarribia, Libertad vs. Olimpia Kings y Colonias vs. Félix Pérez Cardozo.

Fecha 3: Olimpia Kings vs. Mariscal Estigarribia, San José vs. Félix Pérez Cardozo y Libertad vs. Colonias Gold.

Fecha 4: Mariscal Estigarribia vs. Libertad, San José vs. Colonias Gold, Félix Pérez vs. Olimpia Kings. Fecha 5: Mariscal Estigarribia vs. Colonias, Félix Pérez vs. Libertad y Olimpia Kings vs. San José.