Calé critica a EEUU y Senado aprueba exhorto para Napout

Por unanimidad se aprobó el proyecto presentado por el senador Enrique Bacchetta, para abogar ante la Embajada de EEUU en nuestro país por el ex dirigente deportivo preso en aquel país. El documento expresa razones humanitarias, dado que Napout sufre de ceguera en uno de sus ojos.

Luego, en una vehemente defensa del proyecto, Galaverna alegó que Paraguay es permisivo con el país del Norte, pero este ni siquiera se muestra flexible ante un enfermo (con referencia a Napout).

“Esto (la hidrovía) es una pelea entre si dar a China o a EEUU, y les vamos a dar eso nada menos entre tantas otras cosas que citó Enrique (Bacchetta) ya se le dio, pero ellos no pueden darnos la autorización para que un enfermo que está perdiendo la vista sea operado para mejorar su situación de salud”, refirió Galaverna y luego profirió una serie de insultos hacia EEUU.

Además, para el legislador, el ex titular de Conmebol está preso por un crimen que no cometió y dijo que fue el conejillo de Indias “de la mafia internacional del fútbol mundial”. “Juan Ángel Napout no robó un centavo ni de la FIFA, ni de la Conmebol, ni de la APF; por el contrario, gastó muy buena plata de su propiedad particular”, dijo.

Por último, trajo a colación lo que tildó como intromisión de los EEUU al declarar significativamente corruptos a Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez. Dijo que aquel acto que constituyó un terremoto político fue “una intromisión descarada”.