Cajubi: Denuncian a la jueza Morel, esposa de ministro Ramírez Candia

La magistrada aludida, señaló que ella solo estuvo dos días en la causa, reemplazando a la jueza Sandra Silveira, y que lo que hizo fue pedir informe de la actuaria y disponer la notificación a las todas partes. Nada más.

La denuncia fue hecha por el abogado Filemón Meza, defensor de los condenados Damián Escurra, Félix Villamayor y Walter Delgado, todos condenados por el multimillonario desvío a la Cajubi.

Meza explicó que la magistrada no debía haber actuado, ya que su esposo, el ministro Manuel Ramírez Candia se “autoproclamó en juez instructor en el caso de la Cajubi”, y donde suspendieron la jueza Lourdes Scura.

Remarcó que la causa de Cajubi, en los primeros días de febrero, la prensa publicó sobre los arrestos y beneficios de la redención que tuvieron los condenados.

Acotó que la querella de Rafael Fernández y Gustavo Gorostiaga, no tienen poder para actuar en Ejecución porque el poder especial rige hasta el juicio oral.

Dijo que la querella accionó y fue ahí que el ministro Ramírez Candia, “se autoproclamado juez instructor, con lo que se suspendió sin goce de sueldo a la jueza Scura y la remitió al Jurado“.

Meza refirió que hay plazos ya vencidos en la notificación y “llamativamente, la jueza (Yolanda Morel) interina por dos días, y la misma reabre los plazos procesales, para que la querella pueda presentar las apelaciones”.

Aseguró que incluso Fernández dijo que se había notificado antes, pero se le notificó de nuevo. Además, que recusó a la jueza y contestó su colega Silveira.

“Lo que pasa que esa irregularidad no se puede dar. Planteé reposición y apelación, y si se revoca, eso sería mal desempeño en sus funciones y vamos a ver si se anima el doctor Ramírez Candia a suspenderse a su esposa por mal desempeño y sin goce de sueldo”, afirmó.

JUEZA MOREL. La magistrada de Ejecución Yolanda Morel, respondió a las denuncias. “Concretamente, con relación a la denuncia, yo había interinado el juzgado y en ese lapso, habían algunos recursos y se dio trámite, se corrió traslado a las otras partes”.

“Con respecto a la supuesta ampliación o prórroga, no hubo ninguna prórroga, simplemente dispuse que se notifiquen las actuaciones que estaban pendientes de notificación. Pedí informe vía secretaría, si había resolución pendiente de notificación y dispuse que se notificara todo lo que estaba pendiente en esas causas“, indicó.

“Esas son las determinaciones que yo tomé. En ningún momento resolví ninguna prórroga de algún plazo, ni mucho menos. Solicité informes si estaban pendientes y dispuse que se notificara lo que estaba pendiente”, acotó.

Morel indicó que la recusación fue planteada con posterioridad a su resolución y que ya estaba de vuelta la jueza Sandra Silveira.

Sobre el poder, acotó: ”Eso yo no resolví. No tomé ninguna determinación al respecto”. Remarcó que pudieron haber dicho en sus contestaciones, pero no resolvió nada sobre la facultad de la querella ni sobre el fondo de la cuestión.

Sobre los recursos, dijo que tampoco resolvió sino que dio trámite a los incidentes planteados ante la jueza Ana María Llanes (jubilada) y que eran “simplemente resoluciones de mero trámite y con respecto a los recursos planteados en el juzgado de Ana María Llanes, le dí trámite”, acotó.