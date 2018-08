“Cada vez más temprano se convierte a niños en adultos”

“Vemos que a edades más tempranas, que cada vez más temprano hay una decisión de que se convierta a los niños en adultos competentes para entrar al mercado”, critica el pedagogo.

Y bajo su punto de vista, esta forma de educar debe ser cambiada, para que los escolares aprendan a vivir. Caso contrario, la expulsión de niños de las escuelas seguirá latente en la sociedad.

“Cuando se sale al mercado, yo no sé cuánto se aprende a vivir, más bien eso aparece con un aprender a ganarse la vida, y no me parece justo. La vida ya está ganada, lo que hay que intentar hacer es que el mundo, o cierta forma de entender el mundo, no te arrebate la vida”, sostiene.

Se refiere a lo que uno aprende cuando sale de su entorno más íntimo, que es la familia, y que muchas veces, a pesar de la educación actual, se aprende en la escuela.

“La escuela es el lugar donde mucha gente aprende las cosas fundamentales de la vida (como la lectura, la soledad, la felicidad, las primeras amistades, las desilusiones), no así las habilidades o competencias que se supone que las escuelas deben centrarse hoy en día”, agrega.

Niveles

Skliar indica que esta educación alejada del mundo del mercado debe darse durante toda la primaria y la mitad de la secundaria.

“Tomaría la primera parte de la escuela secundaria con materias optativas que recorran las artes y las ciencias”, dice. Luego propone que en la segunda mitad de la escuela secundaria se tomen decisiones que se emparenten con oficios.

Modelo. Así se adaptó el formato de escuela que propone Skliar durante la charla.

Para el investigador, si se habla de reforma educativa hay que dar autonomía a las escuelas para que cada comunidad educativa plantee sus propuestas.

La conferencia internacional en Paraguay estuvo organizada por la escuela alternativa de Areguá, Kunumi Arete, y la Universidad Columbia. Se dio bajo el título El arte de enseñar: La reinvención de la docencia para aprender a vivir.