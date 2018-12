“Cada postulante tiene un vía crucis marcado de visitas a políticos diversos”

–¿Qué tan importante es el trabajo del Consejo de la Magistratura?

–Es importantísimo. El Consejo de la Magistratura se encarga de seleccionar a la gente. Parece que tiene reglas fijas, pero cada una de las personas que se postula tiene un vía crucis marcado de visitas a políticos diversos, que tiene que hacer. Si no hace eso no va a ser nombrada aunque sea la reencarnación de uno de los grandes maestros del derecho. Es imprescindible el apoyo, el acompañamiento, el aval y el padrinazgo de los políticos. Entonces, se desvirtúa el objeto del Consejo de la Magistratura. Ahora Enrique Bacchetta tiene lamentablemente la canilla de entrada y de salida del Poder Judicial (es titular del JEM y su hermano Claudio es presidente del Consejo). Y Enrique Bacchetta no es una mala persona, políticamente yo lo cuestiono, porque tiene la tendencia a dominar. Y dominó ya por muchos años el Poder Judicial y ahora va a volver a hacerlo. Lo que menos importa en el Jurado de Enjuiciamiento es si hay o no razón. El asunto es que cada político que te va prometiendo que te va a salvar después te pasa la factura con usura.

–¿Qué piensa de la decisión del Consejo de retrasar la conformación de la terna para reemplazar a Sindulfo Blanco?

–Esa es la vocación paraguaya: violentar las reglas de juego. Nosotros los paraguayos establecemos las reglas y lo primero que hacemos es intentar violentarlas. Somos tramposos. Queremos adecuar la ley a lo que nosotros deseamos en un momento determinado. Decimos ‘no, la reglamentación es orientadora’ pero eso no existe, somos tramposos. Las instituciones funcionan como pantalla, para disimular el nombramiento que ellos quieren hacer de los allegados.

–Luego el segundo mejor puntuado retiró su postulación. ¿Cómo se interpreta esta situación?

–Hay una sola forma. Sobre todo un tipo de los quilates de Marcos Köhn Gallardo, porque él no es poca cosa en el derecho. Las personas conocemos su decencia, su sentido de ética, su versación jurídica, porque estuvo en el equipo de los que estudiaron y enseñaron cómo usar este código procesal penal. Marcos es un hombre de excelente trayectoria. Claro que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en el Consejo. Lo dijo Estela Ruíz Díaz en un artículo, a los políticos les entró el pánico, porque se dieron cuenta que si siguen eligiendo gente de la categoría y de la talla de Eugenio Giménez y de (Manuel) Ramírez Candia, van a meterlos a todos en la cárcel, van a ir todos a Tacumbú, porque ellos tienen la plena certeza de que siguen delinquiendo.

–¿Los dos magistrados electos fueron un espejismo?

–No, fue la voluntad del Ejecutivo. Estoy seguro que si el Presidente de la República no imponía no iban a ser designados. No soy ni admirador de Marito ni de Cartes, pero las buenas obras no las vamos a ignorar.

–¿Los políticos presionaron para dilatar la terna?

–Absolutamente. Resulta que estos postulantes a la Corte Suprema ya pasaron la etapa donde hablaban, donde respondían preguntas, esa etapa está preclusa. Ellos rebobinaron. Marcos Köhn decide no prestarse a la payasada. Ojalá que esta renuncia de Marcos Köhn sirva, por lo menos, de vergüenza, para que Marito meta la uña y diga: ‘Por favor dejen de payasear, elijan a la gente buena’, porque Marito es el que promete la reforma de la Justicia.

–El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, también desconfía del proceso del Consejo, ¿Qué opina?

–Respetando no su persona, respetando la majestad de su investidura, es exactamente lo que ocurre. Él sabe perfectamente que es así, porque es parte del sistema. Es un sistema que tenemos que abandonar algún día. Empieza la guerra de las familias, y no es solamente familias por apellido, sino familias en el sentido neoyorkino o de Chicago de 1930, hay familias que están peleadas y que quieren seguir poniendo a sus cortesanos.

–¿Qué se puede hacer para que el Consejo recupere la confianza?

–Ocurre que estas instituciones no son islas dentro de la corrupción, que es la moneda nuestra en Paraguay. No son islas, están formadas por las mismas personas de falta de ética. No tengo mucha esperanza. Esperamos que el voto primate se vuelva el voto pensante en las próximas elecciones. Pero con estas personas no, salvo un liderazgo muy fuerte del presidente de la República, que les obligue a elegir lo que tienen ahí. En esa lista del Consejo hay gente de oro, de gran valía, magistrados que viven de su sueldo, que no tienen precio y que no te van a atender el teléfono.

–¿Estamos realmente llegando al borde de la justicia por mano propia?

–Sí. Por ejemplo, los casos de feminicidio. Si tenés una hija que fue ultimada, y ves que el Poder Judicial es un hazmerreír. Entonces, uno no quiere que la muerte quede impune, y se toman reacciones violentas. La policía y el Poder Judicial son el hazmerreír en estos momentos. No son islas, son las instituciones sin ética en el Paraguay, absolutamente corrompidas.

–Por otro lado, ¿qué piensa de las comisiones bicamerales que investigan hechos punibles, como el caso de Darío Messer?

–Son interesantes en otros países. Acá las estamos usando mal. Yo pienso que ahí Marito está derrapando. Yo tengo grandes expectativas en el gobierno, porque estos pasos que está dando para la renovación de la Justicia son importantes. No te imaginás lo importante que es que el presidente de la República del Paraguay esté repitiendo ‘caiga quien caiga, va a ser enjuiciado el que cometa hechos punibles’. Eso es importantísimo. Pero así también repudio lo que hace Marito, a lo mejor su ascendencia árabe le traiciona en querer vengarse de HC, y nos trae una venganza privada que él tiene contra HC (...), es un hazmerreír. Si querés meterle en cana a HC hacele el proceso, está la Justicia, la causa está abierta. Se están queriendo venganzas privadas.