Cáceres: “Hay drogas y políticos metidos”

Juan Darío Cáceres, vicepresidente de Sportivo Luqueño, en charla con FALG expuso su preocupación por la violencia reinante en el fútbol.

“Aquí hay droga de por medio y hay políticos que están metidos. Luego, los diputados o senadores les terminan salvando a los barras. Las sanciones deben ser más duras para ellos”, expuso Cáceres a lo que sumó: “Con las cámaras se deben apoyar y dar sanciones pesadas a los inadaptados, no a toda la hinchada”. Acerca de los últimos hechos violentos en el estadio de Luque entre barras luqueños, el dirigente explicó: “Todo el estadio repudió lo que pasó en las gradas y será injusto que la gente de Luqueño no pueda ingresar. Ya nos sacaron la localía y jugamos en el Defensores. Si jugamos sin público vamos a pedir jugar en el Feliciano Cáceres”. Cáceres además refirió: “Estoy preocupado por lo que podría pasar mañana porque será injusto si la hinchada de Luqueño no puede estar ante Olimpia”.