Cáceres busca retomar el nivel

El técnico además puntualizó acerca de lo que significa el duelo: “Jugar la Copa Libertadores es el premio por el esfuerzo que venimos haciendo día a día, jugar la Copa siempre es una gran motivación ya que el país estará pendiente”, sumando: “Estamos bien, los muchachos también están bien. No es fácil para nosotros porque no tuvimos descanso en la fecha FIFA, planificamos un trabajo para los jugadores que no participaron en el último partido”.



El DT apunta a la “intensidad y disciplina” que puedan desarrollar.



2002

fue el año en el que Julio Cáceres levantó la Copa Libertadores y lo hizo como titular en el club Olimpia.



3

compromisos dirigidos ante Cerro Porteño suma Julio Cáceres. Venció en 2 oportunidades y perdió en 1.