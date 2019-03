Cabañas dice que no logra reunirse con Aguinagalde

Comentó que desde el lunes realiza encuentros de agradecimiento y que conformará los comandos para desde esta semana empezar a activar.

Cabañas explicó que estuvo hablando por teléfono con Aguinagalde, pero sigue pendiente una reunión. “Pensé que ella iba a estar en la Junta de Gobierno en el conteo y proclamación de candidatos y no se dio, no sé cuál fue el motivo, pero vamos a seguir hablando. No me voy a cansar de hablar con todos aquellos que sueñan con un Partido Colorado unido y, por sobre todo, una Ciudad del Este donde todos podamos estirar el carro juntos”, dijo.

Comentó que el lunes llamó a Aguinagalde y que en el primer intento fracasó, luego le contestó “con la promesa de estar en Asunción, pero no se dio finalmente”.

No obstante, aseguró que insistirá, debido a que es la segunda fuerza dentro de la ANR. “Si llego a la Intendencia, ella seguirá siendo concejal y vamos a tener que encarar juntos los desafíos con los otros correligionarios concejales”, indicó. (W.F.)