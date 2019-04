El colorado Wilson Hernán López señaló estar harto de la falta de respeto a la Junta Departamental, ya que en reiteradas oportunidades solicitó los informes al gobernador Pedro Pipo Díaz Verón, hermano del procesado ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón , pero que hasta ahora no recibió respuestas.

López indicó que habían aprobado la suma de G. 150 millones para que el gobernador adquiera nuevos muebles para la Junta Departamental, pero luego de retornar de las vacaciones a sus actividades se encontraron con muebles de mala calidad.

Asimismo, dijo que dudan del valor real de los muebles adquiridos y que por esa razón solicitaron el informe detallado del precio de los mismos.

Así también, refirió que en la zona existen carpinterías que realizan muebles de primera calidad a un costo ínfimo. "Nos dijeron que todos los muebles iban a alcanzar menos de G. 100 millones", manifestó.

El paquete de muebles adquirido consiste en 13 escritorios, seis a siete estantes, una fotocopiadora de tamaño pequeño y un televisor, además de sillas.

Sobre su medida de protesta, el edil explicó que desde hace varios días atrás les advirtió a sus colegas de que ya no iba a usar su escritorio. "Tengo responsabilidad en este asunto y la gente me puso para eso. No vengo a calentar silla nomás y nunca más voy a usar ese escritorio, hasta que se me aclare el costo real de lo que se compró", remarcó el concejal.

A su vez, expresó que el Departamento de Caazapá es considerado el más pobre y cree que seguirán en esa línea, ya que hay autoridades corruptas que buscan su propio beneficio a costa del pueblo.

Aseveró que hay otras cosas que a su entender no cierran, como un multimillonario saldo en combustibles, de unos G. 1.300 millones, que supuestamente no se había utilizado.

De la misma manera, relató que el gobernador les había dicho que las máquinas de la Gobernación no funcionaban, pero que sí había disponibilidad de unos G. 1.300 millones para combustibles. "Pedí el informe de donde se usó y no me responden", reclamó el edil.

El edil comentó que vieron máquinas recorriendo la ciudad de Caazapá, pero que las mismas nunca llegaron a los otros distritos y menos a las zonas rurales.

En ese sentido, sostuvo que a raíz de muchas dudas, unos cinco concejales no aprobaron la rendición de cuentas del gobernador, aunque sí lo hicieron sus demás colegas, en total siete.

Desde la corresponsalía de Última Hora intentamos obtener la versión del gobernador Pedro Díaz Verón, pero no atendió a las reiteradas llamadas a su celular con terminación 575.