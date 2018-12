Caacupé: Iglesia aboga por priorizar a los hijos y a la familia

Exigió al Gobierno cumplir con las necesidades de la familias y que no se aprueben leyes que vayan contra la misma.

Con el evangelio de San Lucas, el obispo exhortó a los padres a cuidar de los hijos en sus necesidades básicas como la alimentación, vestimenta, educación y salud. Mencionó que, a pesar de los problemas que haya dentro de cada hogar, se deben crear condiciones para que los hijos crezcan armoniosamente.

En ese sentido, llamó no solamente a las autoridades sino a cada persona a vigilar por las necesidades de los demás.

“Es un pecado grave en la presencia de Dios no dar de comer a los que necesitan, así como los que no tienen hogar, comida, vestimenta y medicamentos. No solamente se trata de las autoridades y de la gente pudiente, sino de todos los que puedan ayudar”, indicó.

En segundo lugar, solicitó a los padres que sus hijos crezcan en el área intelectual y que los impulsen a estudiar. “Vale la pena estudiar, vale la pena sacrificarse y tener inteligencia”, señaló.

Indicó que, de esta manera, los hijos podrán tener criterios sanos, nadie podrá manipularlos y serán libres. “Para que no repitamos los vicios que criticamos, y ser laboriosos y serviciales. Padres: les pido no críen hijos haraganes, enséñenles a sus hijos a estudiar y que no roben de grandes”, insistió.

En un tercer punto, demandó a los padres el crecimiento espiritual de los niños, fomentar la educación en la fe, además de que no se pierda la costumbre de ir a misa. Sin embargo, reconoció que, para que esto se dé, es necesario que los padres sean respetables.

Rogó que en cada familia se enseñe a respetar la naturaleza y a todos los seres humanos. En ese sentido, exigió terminar con la violencia hacia los niños y las mujeres. “No es de los hijos de Dios, ofenden gravemente a Dios”, criticó.

Contra el aborto

Monseñor Benítez recalcó que el fortalecimiento de la fe podrá ayudarlos a salir adelante en los momentos difíciles.

“Invito a los padres a que eduquen a los hijos, para que cuando lleguen las situaciones difíciles confiemos en Dios y no escuchemos las tentaciones (...). Algunas veces 'para solucionar' abortan y se pelean", dijo. Señaló que las tentaciones son el maltrato familiar, violación, embarazo no deseado, entre otros.

Abogó por solucionar los problemas con ayuda mutua, recalcando que el embarazo no deseado o la violencia no son la solución.

"Ayudemos a la personas que están pasando por problemas. ¡Qué lindo es escuchar que personas que pasaron momentos difíciles, un embarazo no deseado, pero que la mamá asume la conciencia de ser madre y dice: Voy a llevar mi embarazo contra viento y marea, y después disfruta del fruto de sus entrañas!", agregó.

Continuó: "Al contrario, nunca se escucha a una mujer decir: 'Compartí conmigo porque aborté'. No puede quedar con la conciencia tranquila. Por eso pido a los padres que eduquen a sus hijos en la fe, en la reciedumbre y en la esperanza”, comentó.