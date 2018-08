Buzarquis pierde sus fueros para enfrentar a la Justicia

Con 40 votos, se dio lugar a la suspensión de los fueros del senador Enrique Salyn Buzarquis . Solo se abstuvo su colega Jorge Oviedo Matto, quien alegó que al estar en la misma situación con la Justicia, no podría facilitar un proceso en su contra.

El senador liberal había sido beneficiado con un sobreseimiento provisional, pero cuando vencía el plazo se volvió a impulsar el proceso y, según Salyn Buzarquis, sin nuevas pruebas que lo vinculen a la causa de lesión de confianza.

El caso tiene que ver con la firma de un convenio con una empresa italiana por unos USD 600.000 sin tener la aprobación del Congreso Nacional. En ese momento se desempeñaba como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, durante el Gobierno de Federico Franco.

Se consideró el hecho como un daño patrimonial al Estado, y la Fiscalía lo imputó. Junto con otros nueve legisladores, forma parte de la lista de procesados que juraron para este nuevo periodo parlamentario.

Durante el uso de palabra, el senador liberal explicó cómo se dio el proceso de la firma del convenio. Dijo que la Embajada italiana en Paraguay le pidió que siga el acuerdo pactado con el anterior ministro, Cecilio Pérez Bordón.

Comentó que el daño patrimonial se da por una obra mal hecha, inconclusa o sobrefacturada y que, en su caso, no se ajusta el proceso que enfrenta. “No se pagó, no hubo daño patrimonial y no existe lesión de confianza”, expresó.

Asimismo, sugirió hacer una reforma al modelo de Justicia. “Está acomodado a ciertos poderes de turno. (los jueces y fiscales) Hoy pueden ser tus cómplices, mañana pueden ser tus verdugos”, cuestionó.

Otros senadores procesados, como Jorge Oviedo Matto y Víctor Bogado, se pronunciaron al respecto.

El representante del Unace comentó que esta situación no solo afecta a los parlamentarios sino también a las familias. “Ninguno de los que estamos acá, y quizás los que están afuera (el pueblo), está en condiciones de tirar la piedra”, expresó.

En su caso, que también está involucrado en los audios filtrados, mencionó que apenas asumió en la legislatura pidió su desafuero. “Ni el seguro médico yo acepté. Aquí todos estamos dispuestos a irnos. Será lo que Dios quiera y nuestros colegas. La imputación causa agravio. Yo pedí el 2 de julio mi desafuero, pero nadie se dio en cuenta…”, señaló.

A su vez, Bogado dijo que cada vez que sus colegas piden su desafuero los acompañará, pero también votará en contra, si así lo pidieran los afectados.