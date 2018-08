Buscarán que Díaz Verón se sienta a gusto en Tacumbú

El ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón , se convirtió este viernes en el preso 3582 de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Víctor Servián, director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, indicó que el ex máximo responsable del Ministerio Público no tendrá privilegios y deberá compartir celda con otro recluso.

"Con tal de que él se sienta a gusto en el lugar y que nosotros le brindemos la seguridad que amerita, creeemos que vamos a poder mantenerle a él en calma por el tiempo que esté aquí en el penal de Tacumbú", manifestó Servián en una improvisada conferencia de prensa frente a la penitenciaría.

Servián comentó que Díaz Verón fue sometido a revisión médica y que estará ubicado en la sección de Admisión, donde puede estar hasta 30 días, aunque se le buscará otro lugar dentro del reclusorio. En este sector actualmente están recluidas 12 personas.

Indicó que hay espacio físico dentro de la penitenciaría, pero que, por seguridad, no pueden dar detalles de dónde estará. Añadió que el ex fiscal general no tendrá guardia especial, pero sí contará con seguridad aleateoria.

Víctor Servián mencionó que no hay celdas unitarias y que las habitaciones son pequeñas, con camas dobles, por lo cual deberá compartir espacio con otra persona.

El juez Julián López decretó este viernes la prisión preventiva del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito. El magistrado se allanó al pedido de la Fiscalía y confirmó la prisión preventiva para Díaz Verón, durante su audiencia de imposición de medidas.

El ex fiscal general del Estado enfrenta un proceso junto con su esposa, María Selva Morínigo, quien está imputada por lavado de dinero y fue recluida en el Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor, situación que la defensa apeló con la intención de que le concedan la prisión domiciliaria, acción que aún debe resolverse.

Para la Fiscalía, la pareja no pudo justificar con documentos el ingreso de G. 3.764.317.044; además, detectó que el ex titular del Ministerio Público tuvo un ingreso de G. 1.147.058.591 que no provendría de fuentes legítimas.

Las investigaciones contra Díaz Verón y su esposa iniciaron entre finales del 2017 y principios del 2018. No se descarta que las pesquisas también incluyan a sus hijos, Alejandro y Yerutí Díaz Morínigo.