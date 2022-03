Buscarán jugar la Copa en La Huerta

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, busca llevar los partidos de Copa Libertadores al estadio Tigo La Huerta.

El titular del club, consultado por ÚH, confesó que si bien ya están programados los partidos del Guma en el Defensores del Chaco, para los duelos de Copa, seguirán las gestiones para jugar en Tuyucuá. “Queremos jugar los partidos de Copa en nuestro estadio. Dependerá de Conmebol; de no ser así, iremos al Defensores y no se descarta también La Nueva Olla”. Los gumarelos inician la Copa en Bolivia ante el The Strongest, en La Paz, el 7 de abril a las 21:00.