Buscan liberar de Informconf a los que adeudan poco monto

Al respecto, el senador Fernando Silva Facetti consideró que cuando se trata de establecer requisitos para la contratación de personas en un puesto de trabajo, es correcta la exclusión de la mencionada información, debido a que existe un artículo constitucional que defiende contra la discriminación.

Sin embargo, reconoció que la difusión de datos que permiten seguir el comportamiento crediticio de una persona, inclusive por montos pequeños como G. 3.000.000, hace posible medir el riesgo que representa un posible deudor.

En consecuencia, se puede lograr un aumento de plazos y una reducción de intereses, si se mantuvo un cumplimiento puntual y responsable con el pago de cuotas de préstamos anteriores, recalcó.

“Si yo no tengo esa información, tengo que considerar, por una lógica de la sana administración, que sos un riesgo potencial, entonces te tengo que dar (el préstamo) a un plazo más corto, para saber si me vas a devolver la plata, y a una tasa mayor, porque representás un riesgo no medido”, advirtió.

Admitió que quedan muchos puntos por discutir, pero se mostró confiado en que se desembocará en una ley que servirá al mercado y a la protección a un derecho que considera difuso: la intimidad de las personas y estar bien informado.

Beltrán Macchi, de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), destacó que se busca consolidar un nuevo proyecto y recoger los avances obtenidos con la ley en vigencia. “Hay varias iniciativas parciales que tocan algunos puntos del tema de datos personales, este proyecto es un poco más abarcante, se puede ampliar a otras esferas también”, expresó.