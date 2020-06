Buscan asegurar las tierras de indígenas

Ocampos señaló que al no reconocer los derechos comunitarios sobre la tierra, se ataca directamente a los derechos humanos, pues se obliga a los nativos al traslado forzoso, prohibido por instrumentos internacionales, colocándolos en un estado de vulnerabilidad, privándoles de un sinnúmero de derechos. “La propiedad de las tierras cuyos titulares sean las comunidades indígenas es comunitaria y no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración; son inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales”, dice parte del proyecto.