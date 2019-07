Buscador de fantasmas compra la casa de la matanza de Charles Manson

Bagans es conocido por producir y presentar desde 2008 la serie de televisión Ghost Adventure.

Este año se cumplen 50 años desde que uno de los asesinos en serie más famosos del siglo XX escogieran, junto a su secta, la casa de Leno y Rosemary LaBianca para cometer el último ataque, en la sangrienta cadena de asesinatos que conmocionó entonces a la sociedad estadounidense.

Una noche antes, cuatro miembros del grupo, comandado por el propio Manson, fueron a la casa del director de cine Roman Polanski y su mujer, Sharon Tate, donde mataron a la conocida actriz, embarazada de ocho meses y medio, y a cuatro personas más.

Manson llegó luego con tres de sus seguidores a la casa del matrimonio LaBianca, ubicado, irónicamente, en el barrio Los Feliz, y ordenó acuchillar a la pareja.

Aunque fue renovada a lo largo de estos años y actualmente tiene una pared de altos arbustos que protege la finca de la mirada de curiosos y vecinos, el inmueble, construido en 1922, mantuvo su estructura original, algo que atrajo mucho a Bagans.

mansion manson.PNG Aunque ha sido renovada a lo largo de estos años el inmueble mantuvo su estructura original, Foto: infobae.

La vivienda, de dos habitaciones, con piscina, jacuzzi y sauna en el patio trasero, está ubicada en las colinas de Hollywood. Fue puesta a la venta por USD 1.988.800 , una suma por debajo del mercado, asegura el sitio web de la agencia de bienes raíces Redfin.

Los actuales dueños compraron el predio de 2.873 metros cuadrados en 1998 y ahora se preparan para retirarse, por lo que decidieron poner en venta la propiedad, una decisión que por casualidad coincide con los 50 años de la cadena de asesinatos.

Manson, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron acusados y sentenciados por la muerte de la pareja LaBianca.

En el juicio se estableció que Manson ordenó los asesinatos, pero abandonó la casa antes de que sus tres discípulos mataran a la pareja.

Además de amordazar y acuchillar en repetidas ocasiones a los LaBianca, los integrantes de La Familia Manson usaron la sangre de sus víctimas para escribir en las paredes y en el refrigerador mensajes que hacían referencia al ritual, al igual que lo que hicieron en la casa de Tate y Polanski, que fue demolida en 1994.

Manson fue condenado a la pena de muerte en 1971, pero su condena se conmutó a cadena perpetua después de que el estado de California aboliera por primera vez la pena capital.

El famoso criminal murió a los 83 años en un hospital de California en 2017.

La Familia Manson y sus asesinatos forman parte de la nueva cinta del director Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood, que se estrena este fin de semana en los cines estadounidenses, dos semanas antes de que se cumpla medio siglo de los estremecedores crímenes.