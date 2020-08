Burocracia estanca investigación contra clan Ferreira por colusión

La novel Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) es la entidad con facultad para sancionar a las empresas y sus directores o dueños que incurran en actos que atenten contra la libre competencia y la igualdad en el mercado.

En su primer trabajo grande, una investigación por colusión (pacto ilícito en daño de tercero), iniciada de oficio en abril pasado ante el escándalo de las compras fallidas, se topó con la muralla de la burocracia que conspira contra el acceso a información pública y la transparencia en entes del Estado. Gustavo Benítez, director de la Dirección de Investigación de la Conacom, cuenta que en mayo pasado solicitaron informes a varias instituciones, en el marco de la revisión de ocho licitaciones públicas en las que tres firmas del clan Ferreira (Imedic SA, Eurotec SA y Medical Pharma SA) habían coincidido y salieron adjudicadas, respectivamente, en esos llamados que datan de hace dos años. El último y más resonante es el contrato por vía de la excepción para la adquisición urgente de insumos médicos. Benítez comentó que recabaron un “cúmulo de indicios contundentes” de que esas firmas no solo están vinculadas, sino que se manejaban con acuerdos previos para evitar competir o turnarse para ganar licitaciones. La Dirección General de Registros Públicos (DGRP), dependiente del Poder Judicial, les respondió –dijo– fuera de plazo (10 días posteriores a la recepción), pero negándoles prácticamente la información solicitada. “Hay una serie de cuestionamientos que ellos hacen a nuestro pedido. Presentaron una acordada de la Corte Suprema de Justicia, incluso nos pidieron pagar tasa judicial”, contó Benítez no sin dejar de considerar que “de alguna manera hay una obstrucción”. Gran parte de la información que generó los indicios para abrir la investigación en la Conacom surge de la información pública obrante en las páginas de distintas instituciones y, en particular, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Si bien en la web de la DNCP se puede constatar quiénes son socios de cada una de las empresas, “no se puede acceder directamente a todo el vínculo estructural de cada uno”, explica sobre lo clave que resultará acceder al dato de la DGRP. “De esta manera, se podría disuadir a los oferentes a tener ese tipo de vínculos y todo lo que trae aparejado la creación de empresas de maletín y demás”, expuso al señalar que “no hay una prohibición de pujar, si es que no existe un vínculo estructural, inclusive por el mismo lote”. Cuando habla de vínculo estructural se refiere a los miembros del directorio y accionistas. Pero lo más importante es que el Ministerio de Salud Pública (MSP) “todavía no nos está contestando”, resaltó. Entiende que la nota dirigida a la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC) del MSP, quizá por la reorganización administrativa por las irregularidades detectadas en recientes llamados, se habrá archivado o traspapelado. “Solicitamos las ofertas (presentadas por las firmas en cuestión) porque necesitamos ver las coincidencias que existen en las distintas ofertas porque ahí es donde empiezan a manifestarse los indicios de colusión”, apuntó. La apertura de esta investigación se formalizó el 11 de junio y, pese a que tienen 90 días hábiles para presentar una acusación, Benítez resalta que ellos precisan ambos informes para poder avanzar. “Hay una serie de coincidencias que encontramos, pero queremos seguir cerrando el círculo porque en las ofertas se notan desde el diseño del pliego, pasando por la terminología, los números que se utilizaron, cómo fueron las ofertas. Todo eso nos va a ayudar a poder generar mayor convicción a la hora de formular una acusación por colusión”, manifestó y puso algunos ejemplos: “Se comprobó que una misma persona llevaba ambas ofertas; que la misma persona recibía las ofertas en el mismo domicilio y tenía sello de dos firmas distintas. Eso se aportó como elemento de prueba”.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



FRENO. Tanto Salud Pública y Registros Públicos omitieron facilitar datos claves a la entidad rectora de la competencia.



Solicitamos las ofertas porque necesitamos ver las coincidencias (...), porque ahí es donde empiezan a manifestarse los indicios de colusión.

Gustavo Benítez,

de la Conacom.



