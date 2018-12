Buongermini niega estar en contra de MUV y Uber

Luego de la polémica suscitada en redes por el proyecto presentado por Rodrigo Buongermini, alias Buye y Federico Franco Troche, el primero aclaró que no está en contra de MUV , ni de Uber , en declaraciones a Monumental 1080 AM .

Explicó que ingresaron la propuesta “con la intención de que vaya a la comisión asesora y haya un debate más profundo”. Agregó que también tienen la intención de convocar a una audiencia pública, donde espera que los interesados defiendan la iniciativa.

El edil sostiene que la cuestión se tiene que trasladar al Congreso Nacional, porque se trata de “una innovación que funciona no solo en Asunción”.

Igualmente, a pesar de la discusión, Buongermini afirmó que no quiere meterse en esa dicotomía MUV- taxis ya que cree que no se llegará a un acuerdo. Inclusive, señaló que lo acusaron de estar a favor de los trabajadores del volante pero aseguró que no tiene relación alguna con el sector de los taxistas.

Indicó que si hay críticas por el servicio que ofrecen los taxistas actualmente, se deberían dirigir al Ejecutivo municipal y en parte al Gobierno central porque son los encargados de aplicar los mecanismos de control.

La crítica hacia su propuesta fue porque se establece que los operadores solo podrán cobrar con instrumentos electrónicos, es decir, no podrán recibir dinero en efectivo. Además, que los vehículos cuenten con una antigüedad máxima de cuatro años, desde su primer registro, salvo que se trate de vehículos eléctricos, los cuales podrán ser utilizados por dos años más.

Buye alegó que él como usuario de MUV preferiría subirse a un auto que ofrezca ese servicio antes que a un taxi que tenga más años de antigüedad. Sostuvo que el estándar de calidad del servicio se levantaría.

Taxistas se sienten humillados

Mientras sigue la discusión por MUV y Uber, el titular de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), Arístides Morales, manifestó que ellos se sienten humillados.

Sostuvo que tratan a los trabajadores del volante de mafiosos y delincuentes. Pero consideró que ambas plataformas digitales hacen "publicidad engañosa".