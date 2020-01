Bullen pacientes con dengue, pero Gobierno  no declara emergencia

“Actualmente tenemos 1.700 notificaciones por semana, aproximadamente. Estamos cerca de alcanzar las 2.200”, señaló el doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Al llegar a dicha cifra, desde Vigilancia de la Salud se enviará un informe técnico al ministro de Salud Julio Mazzoleni. Con dicho documento y de acuerdo a cómo vaya avanzando la situación podría declararse la emergencia nacional.

Dicha declaración significará que todo el personal de Salud de vacaciones tendrá que presentarse para la contención de la emergencia. El Gobierno pondrá a disposición a las FFAA para la eliminación de criaderos, al igual que otros ministerios se prestarán para las acciones a ser llevadas adelante. La emergencia nacional también podría llevar a la suspensión de clases. Tanto en el 2013 como en el 2016, en los últimos años de grandes epidemias, no se llegó a declarar una medida de este tipo, recordó Sequera.

Duración

Las 2.200 notificaciones corresponden al promedio histórico de los últimos diez años de la enfermedad aseveró el responsable de Vigilancia de la Salud. Comentó que al llegar a las 2.000, en la siguiente semana la cifra se dispara incluso llegando a 7.000.

En promedio la epidemia dura entre 12 y 13 semanas. “A principios de abril empezará a disminuir. Seguirán habiendo casos, pero se iniciará la curva descendente”, pronosticó Sequera. Agregó que podrían llegar a tenerse entre 10.000 a 15.000 notificaciones por semana cuando la epidemia ya esté en pleno auge.

Desde el 2009, el dengue es endémico en el país, lo cual significa que durante los 12 meses se registran casos, dijo. Existe el periodo epidémico y el interepidémico. El primero corresponde al verano hasta poco después de inicio del otoño (aunque en el 2019 se extendió hasta casi mediados de mayo). El segundo, interepidémico, se centra durante la temporada de temperaturas bajas.

Movilizaciones

El incremento de los casos se puede ver claramente en los hospitales tanto públicos como privados convertidos en hervideros de pacientes febriles y adoloridos.

Las críticas sobre la escasa reacción estatal ante la percepción del avance preocupante del dengue resuenan entre los ciudadanos que temen sobre todo a la letalidad del virus. Esto, en vista a que la mayoría ya tuvo DEN 2, y ahora circula el DEN 4, lo que supone una nueva amenaza para quienes ya padecieron la enfermedad.

La senadora Desireé Masi también apuntó al hecho de que la difusión solo se centre en las redes y no en los medios masivos. Llamó además a tener cuidado con el enfoque de la culpa hacia la población que no elimina los criaderos. “Cuando se trata de puerca a la gente, acude al servicio solo con síntomas de alarma porque obviamente le estás culpando. Es una estrategia negativa de salud en medio de una epidemia”, refirió.

Tras los cuestionamientos, ayer, a través de la resolución número 43, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, dispuso la participación de dicha institución gubernamental en la implementación de acciones preventivas contra el dengue.

Con dicho fin el MOPC conformará un comité coordinador, responsable de impulsar y promover estas acciones, así como la provisión de los implementos necesarios y herramientas para la realización de mingas ambientales. Las iniciativas se llevarán a cabo en todas las dependencias de este ministerio, tanto del Departamento Central como en el interior del país.

Desde el Arzobispado de Asunción llamaron también a la prevención contra la enfermedad causada por el Aedes aegypti. Instaron a la realización de mingas ambientales en las casas y terrenos baldíos y abandonados, ya que la ciudadanía también tiene su cuota de responsabilidad para evitar que los casos se dispersen y la epidemia se dispare y arrastre vidas.

“Sensibilicemos a nuestras familias, barrios y comunidades parroquiales sobre este flagelo que es una amenaza de muerte”, señala el comunicado que se solicita compartir luego de las misas.

Multisectorial

Para hoy se convocó a una reunión entre referentes de instituciones del Estado y del sector privado, en el marco de la Campaña #PySinDengue impulsada por el Gobierno Nacional, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens y el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

Tiene como finalidad articular acciones concretas con el fin de concienciar a la población sobre la necesidad de eliminar los criaderos de mosquitos, también fueron llamados varios gremios.

Marito apura a ministros tras críticas

El presidente Mario Abdo Benítez ordenó ayer a sus ministros que colaboren con la campaña impulsada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para articular todas las acciones necesarias para mitigar el impacto de la epidemia del dengue.

Hubo fuertes críticas al Gobierno por la manera en que está encarando las tareas frente al problema que está afectando el sistema de salud que incluso está con crítico stock de sangre, por la cantidad de afectados por el virus del Aedes aegypti.

El jefe de Estado expresó su preocupación sobre la situación ante los casos que se confirman en Asunción y el Departamento Central.

“Es una enorme preocupación que tenemos. En varias oportunidades ya se ha declarado emergencia epidémica por los casos. Hoy tenemos números importantes que nos preocupan. Estuvimos previendo una campaña para enfrentar con fuerza y estrategia la posibilidad de que tengamos un brote epidémico de dengue”, expresó el presidente. Las declaraciones del mandatario fueron vertidas tras realizar un recorrido por posadas turísticas en la localidad de Atyrá (Departamento de Cordillera).

Conversó con todos los ministros para que se pongan a disposición de Salud y de la SEN para contribuir en las semanas claves para tener una fuerte presencia para combatir el dengue.

Salud asevera que hay reactivos

Aunque muchas personas denuncian la falta de reactivos para el análisis contra el dengue en hospitales públicos, desde Salud aseguran que hay suficientes.

Los reactivos disponibles en Paraguay y a nivel mundial para el test rápido no tienen una sensibilidad y especificidad muy elevada, dice al respecto el doctor Hernán Rodríguez, responsable de la Dirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública.

“Haciendo un promedio estamos hablando de un 60% de positividad. Esto significa que si un resultado sale negativo, no descarta que sea dengue y viceversa”. Según explicó, el análisis es realizado con el fin de orientar el estudio. En base a ese resultado se realizan otros con el Laboratorio Central del MSP.

Los análisis específicos para dengue serán realizados a personas internadas y con signos de alarma (náuseas, vómitos, etc.) y que requieran internación. A este grupo se sumarán los menores de 24 meses y en los casos que se produzca decesos. “De lo contrario se manejará por el aspecto clínico, asumiendo que se puede tratar de un caso de dengue”, señaló Rodríguez.

La cantidad de reactivos es suficiente para la demanda, garantizó el referente del MSP. “Si el análisis de dengue se realizará dentro de la vigilancia laboratorial, la cantidad de reactivos sí es suficiente”.

Anteriormente quedaba a criterio del médico pedir dichos análisis. Con los análisis específicos que se solicitan ahora, el uso de dichos reactivos se circunscribirán a los tres grupos mencionados, señaló respecto a las dudas y denuncias.

Criterio

El reactivo utilizado actualmente es el NS1. Estos insumos no definen si el paciente será o no tratado como afectado por dengue, enfatizó el doctor Guillermo Sequera, de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

“Usarlos en periodos donde no hay epidemia está bien. Es una herramienta más cuando no hay epidemias y nos está mostrando donde empieza a haber ese caso positivo. Cuando la epidemia está desatada en algunos territorios, como ocurre actualmente en Asunción y Central, no tiene sentido usar ese recurso porque no aporta. Vamos a tener casos donde se tiene dengue y el resultado le va decir que es negativo y el médico le va a mandar a su casa”, explicó el galeno.

En los hospitales públicos como el de Loma Pytâ, sin embargo, los médicos estarían solicitando a los pacientes comprar los reactivos ante la falta de los mismos. Una usuaria, que prefirió no identificarse, denunció anoche que le pidieron adquirir el reactivo del sector privado y tuvo que abonar por el mismo G. 170.000 para que le hicieran la prueba de dengue a su niña.