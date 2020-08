Brotes de contagio en Laboratorio Central y Senacsa disminuyó capacidad de toma de muestras

“Desde el jueves los compañeros de laboratorio del Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) tuvieron que parar por motivos de público conocimiento. Se vieron contagiados por el virus, están padeciendo la enfermedad del Covid”, indicó en comunicación con La Lupa, emitido por Telefuturo.

Insaurralde explicó que el Senacsa es el encargado de procesar las muestras recolectadas tanto en la Costanera de Asunción como en la Caminera de San Lorenzo. “Este fue el motivo por el cual tuvimos que restringir a una cierta cantidad de paciente”, comentó.

“También tuvimos un brote en el Laboratorio Central, que también disminuyó su capacidad de muestra. Ese es el motivo real, por eso se ven esa cantidad de muestras procesadas actualmente”, precisó.

Lea más en: Salud reduce toma de muestras para test de Covid-19 este fin de semana

Agregó que el Laboratorio Central se encarga de procesar las tomas de Ciudad del Este por lo que también se vio relentecido el procesamiento de las pruebas en dicha zona del país.

Sobre las personas que debían someterse al test este fin de semana en San Lorenzo y Asunción alegó que ya fueron reagendadas. “Los pacientes que estaban citados para el viernes fueron reagendados para este lunes, los del sábado para este martes, los del domingo para el miércoles”, señaló.

El director de la Red de Laboratorios mencionó que se encuentran a la espera de que los laboratorios de Senacsa vuelvan a habilitarse y sumando la habilitación de más laboratorios en 10 dias se proyecta a realizarse 3.000 a 4.000 pruebas por día.

También puede leer: El Covid ya se cobró 23 vidas en los ocho primeros días de agosto

Sobre el punto, argumentó que a pesar de que se pudo prever las ausencia por los contagios dentro del personal de blanco, dijo que reemplazar a los profesionales de blanco se vuelve complicado ya que las capacitaciones para este tipo de trabajo no son suficientes con cuatro meses de tiempo. Explicó que ese también es el motivo por el cual los laboratorios de Encarnación y Ciudad del Este están tardando en instalarse.

Asimismo, descartó que exista un déficit de insumos para toma de muestras. “No es el tema hisopos, no es el tema los reactivos. Acá es problema es la capacidad humana que no es fácil reponer, no es fácil reponer un personal muy especializado que hace biología molecular por otro bioquímico que hace Urgencia normal en un hospital”, puntualizó.

Los casos confirmados desde que se inició la pandemia del coronavirus asciende a 6.705, mientras que las muertes por el virus ya llegó a 72.