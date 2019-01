Britney Spears expresó sus disculpas "por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado" y dijo esperar "el momento en el que pueda volver a los escenarios y actuar" de nuevo para su público.

La artista tenía previsto iniciar en febrero el espectáculo Britney: Domination en el hotel Park MGM de Las Vegas. El show estaba programado que durase hasta agosto de este año.

La cantante reveló en Twitter que su padre fue hospitalizado hace varios meses y que estuvo a punto de morir.

"No sé por dónde empezar, porque me es muy difícil decirlo. No realizaré mi nuevo espectáculo Domination", explicó Spears en Twitter, para añadir que la decisión le "rompe el corazón".

"Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi murió. Estamos agradecidos de que sobrevivió, pero todavía tiene mucho camino que recorrer", añadió la artista, de 37 años de edad.