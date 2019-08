Brian, feliz por primer triplete

Brian Montenegro marcó su primer triplete con Olimpia, el 3º de su carrera. Sus anteriores dos tripletes fueron el 20 y 24 de abril de 2016 ante Libertad (en caída 3-4) y River (victoria 1-3). “Contento por los tres goles y el buen funcionamiento del equipo, después de casi 4 años se da un triplete”, expuso el goleador, que festejó junto a Samudio, el asistidor: “Con Miguel nos conocemos de Libertad, es un excelente jugador y todo el mérito lo tuvo él, yo solo lo tuve que empujar”. Brian agregó: “El arco se me estaba cerrando y uno siempre trabaja para dar lo mejor, y las veces que se falla hay que esforzarse más para corregir eso. Me tocó entrar por Roque y no desaproveché”.