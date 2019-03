Brexit: Se acabó el tiempo para May

En uno de los momentos más importantes para el país en al menos una generación y casi tres años después del referéndum sobre la membresía de Reino Unido en la UE en 2016, aún no está claro cómo, cuándo o si se llevará a cabo el brexit. En medio de la evidente debilidad de May, sus ministros negaron un supuesto complot para exigirle una fecha para dejar el cargo.

“Se acabó el tiempo, Theresa”, dijo el periódico The Sun, propiedad de Rupert Murdoch, en un editorial. El medio dijo que la única posibilidad de que el Parlamento apruebe el acuerdo de brexit era establecer una fecha para su partida. “Espero que el gabinete le diga a la primera ministra que el juego ha terminado”, dijo a Brid News Andrew Bridgen, un legislador conservador que apoya el Brexit. “La primera ministra no tiene la confianza de su bloque parlamentario. Claramente, no tiene la confianza del gabinete y ciertamente no tiene la confianza de nuestros miembros en el país”, sostuvo. El acuerdo negociado por May y la UE fue derrotado en el Parlamento el 12 de marzo y el 15 de enero por 149 y 230 votos, respectivamente. REUTERS