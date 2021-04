La verdadera razón por la que todo terminó

Circula un gran rumor sobre la razón por la que Jennifer López y Alex Rodríguez se separaron, incluidos detalles sobre quién rompió con quién al final. La ex pareja terminó su compromiso oficialmente la semana pasada tras no lograr superar una grave crisis que se habría originado el año pasado durante el confinamiento. Si bien la superestrella y el ex jugador de béisbol emitieron un comunicado conjunto el 15 de abril anunciando el final de su compromiso, varias fuentes confirman en la edición de esta semana de la revista People que fue López quien rompió con Rodríguez. “Ella insistió en ello. Tenían demasiados problemas sin resolver”, dijo una persona muy cercana a la cantante. Y añadió que JLo terminó la relación ya que no podía “confiar” plenamente en Rodríguez, quien voló para visitarla a República Dominicana días después de que reconocieron públicamente que estaban trabajando en problemas que habían estado latentes durante mucho tiempo.