La confesión de José Eduardo Derbez

El actor mexicano José Eduardo Derbez contó en la nueva entrega del podcast los detalles más íntimos de su infancia y cómo afrontó la fama de sus padres, así como algunos de sus conflictos provocados por sus diferentes personalidades, además de varios aspectos de su vida personal y sentimental. Quizá lo que más llamó la atención fue la sentida confesión de José Eduardo sobre su infancia llena de lujos, pero sin la presencia de su papá. “Fue una infancia muy buena, muy bonita. Obviamente crecí sin un papá, pero sabía que estaba ahí, que existía”, menciono.

José Eduardo aceptó que aunque no tuvo a sus padres tan presentes en su infancia, no tiene problemas existenciales y eso se lo debe a la forma en la que fue educado.

“Tuve una infancia muy padre en el sentido de que tuve todo. Se me consentía mucho, se me daba todo a manos llenas y creo que eso o lo agradeces o termina perjudicándote”, indico. (Infobae).