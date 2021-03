Danna Paola lanza nuevo material

La cantante mexicana Danna Paola lanzará un nuevo material al mercado llamado el cual es fruto de un proceso terapéutico de dos años de encontrarse a sí misma como persona, como mujer dentro de la industria y de transformar todo eso en arte y música en la que ha estado plenamente implicada como autora.

La cantante, quien posó para una entrevista con la Agencia Efe en Madrid, dijo que las manifestaciones del 8-M de 2018 en Madrid sirvieron de acicate para que la llamada “princesa del pop latina”, Danna Paola, alzara la voz, denunciara que había sido víctima de un intento de abuso y emprendiera un proceso de empoderamiento que toma forma en “un disco cien por cien feminista”.

“Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie. Hasta que no entendí eso, no descubrí por qué me había ido tan mal en el amor”, reconoce sobre sus conclusiones esta actriz, compositora e intérprete musical. EFE