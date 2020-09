Lucero está en una etapa inmejorable

La cantante y actriz mexicana Lucero llegó a los 40 años de carrera artística con una mente más abierta, más cercana que nunca a su público, renovada y feliz de recoger los frutos que su incansable trabajo le ha dejado.

"Estoy en una etapa de mi vida inmejorable, hay un cúmulo de experiencias maravillosas, de la madurez de la mujer que soy por ser mamá desde hace muchos años, más experimentada artísticamente y con más estabilidad en todo lo que hago. Me siento satisfecha y orgullosa de lo que he alcanzado, es un gran momento", aseguró.

A este nuevo momento de vida lo enmarcan un disco digital recopilatorio de 40 canciones llamado , un pódcast donde comparte sus experiencias con su público, un canal de Youtube que pretende lo mismo y nuevos retos que rompieron la barrera de la edad al estar actualizada en lo últimos de las redes sociales.

Los temas son una mezcla de canciones que quedaron intactas tal y como su público las conoce, con otras reversionadas. Sin embargo, cada una de ellas fue elegida para dar una visión completa de la diversidad de su repertorio. Pop, banda sinaloense, mariachi y baladas son algunos de los géneros que enmarcan su carrera musical y que acompañan esta entrega digital. Entre sus favoritas está la canción de su autoría o . "Volver a escuchar estos éxitos me trae muy buenos recuerdos, escoger 40 canciones para no fue fácil, representan diferentes etapas de mi carrera. Se dice fácil pero son 40 años de mucho trabajo y de una carrera ininterrumpida", mencionó. EFE