Una despedida doblemente triste

La despedida de doña Socorro Castro, madre de la actriz mexicana Verónica Castro, fue el doble de triste debido a las estrictas medidas para evitar el contagio del coronavirus. La pandemia impidió que toda su gente, familiares cercanos y amigos de toda la vida puedan acercarse a darle ese último adiós como es costumbre. El encargado de realizar los dolorosos trámites fúnebres corrió por cuenta del hermano de Verónica, el productor de telenovelas José Alberto Castro. En los medios trascendieron las imágenes del conocido como El Güero Castro, cumpliendo a rajatabla las medidas establecidas. El hombre acudió con mascarilla y guantes guardando las distancias de los trabajadores del lugar. Visiblemente afectado, salió del coche para proceder a la cremación de su progenitora. Las muestras de cariño y acompañamiento se tradujeron en coronas de flores que llenaron el lugar destinado para Socorro Castro.



Celebró sus 49 años con las enfermeras

Alejandro Fernández participó en el programa . El cantante se conectó el día de su cumpleaños para dar una grata sorpresa a las enfermeras que luchan sin descanso contra el temido coronavirus. Cuando le conectaron con el personal sanitario en videoconferencia como sorpresa, los gritos y la emoción de las enfermeras vibraron en la trasmisión. Además el cantautor mexicano les regaló unos cupcakes como agradecimiento a su labor, los postres tenían su cara dibujada sobre ellos.

Además compartió en sus redes: “Tiempo de cambios y de nuevos horizontes. 49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora. ¡Gracias a todos por formar parte de un camino lleno de bendiciones y a la vida por permitirme ser 100% hecho en México! Y ahora sí… ¡Vamos calentando motores para los 50!”, escribió.