Multa por no cumplir con la entrega

Fashion Nova es una de las tiendas virtuales más populares de los últimos tiempos gracias a la moderna y coqueta ropa que ofrece a precios relativamente asequibles. Además, se ha convertido en favorita de las famosas como Kylie Jenner y Cardi B. La compañía se verá obligada a pagar casi USD 10 millones, USD 9.3 para ser exactos, a muchos de sus clientes quienes por mucho tiempo estuvieron expuestos a “mentiras” de parte de la tienda, en especial a la hora de darle información acerca de la fecha en que llegarían sus paquetes.



Escrachado por dar un concierto

Kalimba está en el ojo del huracán tras haber decidido salir a la calle pese a la petición de las autoridades mexicanas de quedarse en casa para evitar contagios. Hace unos días, Kalimba decidió salir de la cuarenta para apoyar en los hospitales de la Ciudad de México con algunas despensas para los familiares de los enfermos por coronavirus. Sin embargo, al estar en dicho nosocomio aprovechó para darle un concierto acústico. Pese a la buena acción que realizó, las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales.



El cambio de look de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo lució un nuevo peinado en una foto compartida en sus redes sociales, que causó revuelo entre sus seguidores. El futbolista portugués compartió en su cuenta de Instagram la imagen en la que mostraba su extraño peinado mientras hacía su rutina de ejercicios en su casa para mantenerse activo en tiempos de cuarentena. ¿Qué está pasando con tu cabello?, “Córtate ese pelo ya por Dios”, “Creo que está retando a la piña”, le escribió una usuaria.