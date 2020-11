Melania estaría contando los minutos

Además de haber perdido la presidencia de los Estados Unidos frente al demócrata Joe Biden en las últimas elecciones, parece que Donald Trump podría perder también a su esposa en los próximos meses cuando abandone la Casa Blanca. Según publican varios medios como el Daily Mail, la ex asistente y otra ex empleada de la residencia del todavía presidente aseguraron que Melania Trump ya estaría “contando los minutos para el divorcio” después de más de 15 años de “matrimonio transaccional” y de numerosos años de convivencia en habitaciones separadas.

“Melania está contando cada minuto hasta que él deje el cargo y ella pueda divorciarse. Si Melania intentara hacer la última humillación y se fuera mientras él está en el cargo, él encontraría la manera de castigarla”, afirmó la ex asistente de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman, que trabajó un año al servicio de la familia Trump y al marcharse publicó un escandaloso libro.