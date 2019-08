Brasil prohíbe quemas y ONU propone cumbre sobre la Amazonia

El decreto, con vigencia de 2 meses a partir de ayer, fue firmado por el presidente Jair Bolsonaro, cuestionado por su apoyo a la expansión de actividades agrícolas y mineras en territorios indígenas y áreas protegidas de la mayor selva tropical del planeta.

El asunto provoca preocupación internacional y crispa al Gobierno, temeroso por su soberanía sobre un territorio de 5,5 millones de km². La polémica se exacerbó después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, evocara acordar un estatuto internacional para la región, esencial para el equilibrio de los regímenes de lluvia y la retención de carbono.

CUMBRE. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, planteó la posibilidad de organizar al margen de la Asamblea General de la ONU en setiembre una reunión específica sobre la situación en la Amazonia, donde la situación es evidentemente muy grave.

El Gobierno brasileño, que desplegó más de 3.900 militares y brigadistas, cientos de vehículos y 18 aeronaves, aseguró que los focos de incendio estaban disminuyendo.

Los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales mostraron que desde el martes al miércoles por la noche hubo en Brasil 1.628 focos nuevos, totalizando 84.957 desde enero, más de la mitad de ellos (51,8%) en la selva amazónica. Esto representa un aumento de 75% respecto al mismo periodo del año pasado y el mayor número de incendios desde 2010.

El país vive su temporada seca, pero los especialistas afirman que el aumento de los incendios se debe principalmente al incremento de la deforestación impulsada por la industria maderera y las actividades agropecuarias, alentadas por la política de Bolsonaro. “Es muy difícil creer que (el decreto) tenga algún impacto inmediato. Quien quema sin licencia, no lo va a respetar”, dijo Rodrigo Junqueira, portavoz del Instituto Socioambiental (ISA), entidad científica no gubernamental volcada en proyectos sociales y ambientales. Además, “la vigilancia no podrá ser movilizada, después del desmonte del aparato ambiental”, agregó.