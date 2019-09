Brasil dice que disparos fueron para contrabandistas y no contra bomberos

Señaló que la Policía Federal respondió a los disparos que se iniciaron desde una embarcación de presuntos contrabandistas y que el objetivo no eran los bomberos paraguayos, informó la periodista de Última Hora, Susana Oviedo.

Según el diplomático brasileño, quien se reunió con su par pargauayo Antonio Rivas Palacios, un grupo de brigadistas de su país también participaba de las tareas de mitigación del fuego y estos dijeron que los incidentes no significaron riesgo alguno para los bomberos.

“Los policías estaban persiguiendo a un grupo de contrabandistas o narcotraficantes. No digo que no hubo disparos, lo que no hubo fueron disparos contra los bomberos. Los bandidos se dirigían a una caleta y las personas que esperaban la carga se escaparon”, puntualizó.

El diplomático brasileño señaló que los policías se aproximaron hasta la embarcación de los desconocidos y, supuestamente, fueron recibidos con disparos de arma de fuego y que, por esa razón, respondieron con tiros intimidatorios.

El Paraná Country Club linda con el río Paraná y del otro lado se encuentra la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil. Esta zona, así como los límites divididos por el Lago Itaipú, son considerados como zona liberada, donde grupos de contrabandistas y narcotraficantes se aprovechan de la geografía para cruzar sus productos.

country.jpg Foto: Captura Google Mapis

Desde la Policía Federal dijeron que estaban en un procedimiento contra narcos y que solo respondieron a tiros provenientes del lado paraguayo.

Carlos González Airaldi, director de seguridad del Paraná Country Club, contó que los bomberos estaban en plena labor para aplacar las llamas en la vera del río Paraná, cuando fueron atacados a tiros por la Policía Federal, desde el otro lado del cauce hídrico.

"Levantamos las manos y ahí recién se identificaron como policías, nos dijeron que teníamos que haber avisado. ¿Cómo vamos a avisar al lado brasilero de que estábamos intentando apagar el fuego?", cuestionó.

El embajador de Brasil en Paraguay expresó sus dudas hacia la denuncia y alegó que es raro que las quejas provengan desde un jefe de seguridad de un establecimiento privado y no de los propios bomberos.

Bomberos presentaron denuncia

Elías Agustín González, capitán de la Primera Compañía de Bomberos Voluntarios de Hernandarias, presentó una denuncia formal sobre los disparos ante la Comisaría 5ª de Hernandarias, informó el corresponsal de Última Hora, Willson Ferreira.

En la denuncia, el encargado de la compañía de bomberos, afirma que los agentes de la Policía Federal del Brasil estaban a bordo de una embarcación, a unos cinco metros de las costas paraguayas y realizaron al menos cuatro disparos. Detalla que, a pesar de haberles advertido que eran bomberos, ellos hicieron caso omiso a esto.

Bomberos y guardias forestales evitaron que las llamas lleguen a la zona, donde la vegetación es más espesa, y al sector de 38 hectáreas del proyecto de reforestación Itaipú Preserva.