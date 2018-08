Borroso panorama

Resultado generoso para un Libertad que de no ser por Muñoz se pudo haber traído un marcador más abultado.

El Xeneize sorprendió de entrada con el tanto de Ábila, a quien le quedó servida tras la habilitación de Goltz, quien la bajó claramente con la mano.

El Albinegro cambió los planes y salió por el empate contra la inclemencia del tiempo y la pelota mojada, porque el rival no fue ampliamente superior y no estuvo fino con la pelota, cosa que Libertad no aprovechó cuando se asentó.

Con buenas sucesiones de toques, el cuadro paraguayo controló el trámite del juego en varios lapsos, pero no hubo profundidad.

Bareiro no ganó nunca en el uno contra uno y no logró conectar con Tacuara ni Cardozo, quien tuvo esporádicas proyecciones.

SE APLAZÓ. En lo que más se confió en la previa fue lo más flojo del equipo de Villalba, la línea defensiva.

Tuvo muchos sofocones con los pelotazos a espalda de ella, pases entrelíneas y errores propios como en el tanto de Zárate.En el complemento se repartieron las acciones.

Boca tuvo mayor claridad e inquietó con más frecuencia, pero se encontró con un atento Popi Muñoz, que con sus intervenciones fue tomando mayor protagonismo en el juego.

En contrapartida, Libertad llegó cuando se hizo del control del balón, pero siguió con la falta de profundidad, además fue superado numéricamente en el ataque.

Sobre el final tuvo situaciones claras que no las pudo concretar. Wilson Leiva tuvo lo que pudo ser el tanto del descuento sobre el final del partido, pero el remate se estrelló en el travesaño de Andrada.

La figura

Rodrigo Muñoz Con su atención y efectivas intervenciones, el portero albinegro se erigió como el más destacado del partido. De no haber sido por sus tapadas, el resultado pudo haber sido mayor. Otros destacados fueron Ábila y Cardona, del Xeneize.

“Es remontable”

Eduardo Villalba, técnico de Libertad, señaló que el resultado es remontable. “Cuando mejor estábamos nos marcaron el segundo gol”, agregó el estratega, quien indicó que se habló mucho de no perder en el mano a mano y que eso ocurrió en el segundo gol. La revancha será jueves 30 de agosto, en el Defensores del Chaco (desde las 18.30). El plantel arribaba al país en esta madrugada y se espera que tras el juego del domingo, ante Guaraní se dé a conocer al nuevo DT.