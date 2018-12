Borda sugiere a Mario Abdo una reforma tributaria para cumplir con sus promesas

El ex ministro de Hacienda Dionisio Borda habló de una urgente reforma tributaria.

Consultado sobre si está de acuerdo con una reforma tributaria , el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda dijo que no tiene duda, sobre todo porque el Gobierno de Mario Abdo Benitez promete mejorar la educación y la salud.

“El Gobierno está prometiendo reforma educativa, en salud y eso requiere recursos que con la presión tributaria actual no se puede encarar. Tenemos que hacer una reforma que mejore los puntos porcentuales el PIB (producto interno bruto) en materia de ingresos tributarios y, con ese incremento, tendríamos que dar énfasis a los proyectos de reformas”, refirió en entrevista con radio Monumental 1080 AM.

La presión tributaria (porcentaje de la recaudación sobre el PIB) no presentaría variación para el 2019 y se mantendría por debajo del 10%. Tal situación ha sido discutida por varios analistas económicos, quienes coinciden en que es baja y que la estructura impositiva provoca muchas inequidades.

Al respecto, Borda abogó para que ya no haya diferenciación en cuanto a los impuestos al comercio, a la industria o servicios. Además insistió en que el sector agropecuario debe tener un impuesto en el mismo orden que otros sectores.

Puede interesarte: Diversificar economía y crear empleo, entre desafíos de Marito, dice Borda

“El sector más dinámico de Paraguay es el agropecuario y tiene que pagar más (…) Es posible colocar impuestos a los productos graneleros, de manera a que facilite al Estado recolectar rápido y fácil”, sugirió el ex secretario de Estado durante los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo.

Por otro lado, también agregó que es necesario continuar en el camino de la equidad en los distintos niveles sociales e hizo alusión al impuesto a la renta personal (IRP). “Tendríamos que modificar el IRP, que no solo pague la clase media y media baja, sino que sea respectivamente pagada de acuerdo a los ingresos”, señaló.

Lea más: Gobierno electo no analiza suba de tributos, pero revisa exoneraciones

Finalmente, el ex titular de la cartera fiscal resaltó que la situación económica en general no está mal, debido a que los agentes económicos prevén un crecimiento del 4% y un déficit controlado.

No obstante, manifestó su preocupación en el sentido de que el crecimiento no llega a un nivel interno. Es decir, no hay un efecto derrame, se produce una desaceleración en el consumo, aumentan el desempleo, la pobreza y la desigualdad.

Mas detalles: Estudio revela precarización del trabajo en los jóvenes

“Aquí tiene que haber una política del Estado de poner más recursos y avanzar en las inversiones públicas, trabajar en los sectores donde se genera empleo (Agricultura familiar campesina, Mipymes) y poner un gran esfuerzo en mover los sectores de manera a que el crecimiento llegue a los niveles más bajos de la población”, concluyó.

Mario Abdo habla de reforma tributaria

El Gobierno de Mario Abdo anunció desde un principio que descarta un eventual incremento en las tasas impositivas. No obstante, el presidente Mario Abdo había mencionado sobre la necesidad de hablar de una gran reforma tributaria y poner en debate con el sector privado.

Nota relacionada: Mario Abdo insta a incluir al sector privado en debate de reforma tributaria

En Paraguay, desde hace años, se viene discutiendo la reforma impositiva, pero frente al rechazo de un sector productivo y empresarial no se ha podido lograr.

Durante los últimos meses, en el Congreso Nacional se evaluó el incremento de los impuestos a la soja, el tabaco y el alcohol; sin embargo, todos fueron rechazados o postergados.