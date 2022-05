Bono brinda "concierto por la paz" en estación del metro de Kiev

El cantante y activista irlandés tomó el micrófono e interpretó para los grupos de ciudadanos congregados en la estación algunas piezas míticas de su repertorio, como Desire y With or without you, aunque el momento crucial se dio cuando cantó Stand by me.

La actuación de Bono se dio por sorpresa, sin previo aviso, y dentro de las actividades del cantante en causas humanitarias de diversas partes del mundo, sea en situaciones de guerra, contra el hambre o contra estragos globales.