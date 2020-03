Bomberos voluntarios de Capiatá claman por víveres para las guardias

El rescatista Osvaldo Cáceres manifestó, en conversación con Última Hora, que anteriormente los gastos de combustible y de alimentación eran solventados con las colectas en los semáforos y que actualmente no puedan salir a las calles por la cuarentena, a causa de la pandemia del coronavirus.

"No tenemos más nada acá, necesitamos yerba para cocido, azúcar, harina, algo para que se pueda usar. Ahora se habilitó la guardia diurna con dos ambulancias, y nocturna con los otros vehículos y ya no estamos pudiendo sostener la situación para alimentar al personal, si no tenemos eso prácticamente va a estar muerta la unidad", lamentó.

Actualmente los voluntarios llevan verduras y otros alimentos de sus casas para compartir en las guardias; sin embargo, ya no dan abasto, por lo que apelan a la ayuda solidaria.

Familiares y amigos los ayudan para solventar los gastos de combustibles y les donaron insumos como guantes y tapabocas.

Cáceres contó que durante esta cuarentena la mayor asistencia que brindan es a mujeres embarazadas, quienes necesitan ser trasladadas hasta algún hospital para dar a luz. También realizan fumigaciones.

Aclaró que no trasladan a personas con síntomas respiratorios hasta un centro asistencial, porque no cuentan con los equipos necesarios.

Los bomberos pueden pasar a retirar las donaciones de las respectivas viviendas. Las personas que deseen colaborar con los voluntarios pueden comunicarse a los números (0228) 631-616 y al (0984) 912-700.