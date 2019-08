Bolsonaro busca una solución para los incendios y censura a Francia

El mandatario condicionó la ayuda del G7 para combatir los incendios en la selva amazónica a que el presidente francés, Emmanuel Macron, retire sus “insultos”, por declaraciones que cuestionaron la capacidad del país de preservar esa zona esencial para el planeta.

“El gobierno brasileño (...) está abierto a recibir soporte financiero de organizaciones e incluso de países, siempre que esto no ofenda la soberanía brasileña y el manejo de recursos esté bajo nuestra responsabilidad”, afirmó el portavoz, Otavio Rego Barros. Interrogado sobre si Bolsonaro ya no condicionaba a un pedido de disculpas de Macron, el portavoz respondió: “Vamos a recibir recursos extranjeros, como ya adelanté, desde que, tras analizarlo, el manejo (de los recursos) sea nuestro”.

En el Palacio presidencial de Planalto, los gobernadores de los 9 estados de la región amazónica ayer presentaron propuestas para prevenir incendios forestales como los desatados hace casi 3 semanas, que ya están casi bajo control, según afirmó el Gobierno.

Bolsonaro cargó contra la propuesta de Macron de someter a la región a una suerte de control o gerencia internacional, la cual consideró como una clara amenaza a la soberanía de Brasil y los otros países amazónicos. “No hay una cuestión de izquierdas o derechas”, dijo Bolsonaro en presencia de los gobernadores de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso y Maranhão, de los cuales sólo 2 pertenecen a la oposición del campo progresista. Según el mandatario, que en ese punto tuvo respaldo unánime, hay una cuestión de soberanía frente a la visión colonialista que le atribuye al gobernante francés.

mano criminal. En la hacienda de Helio Lobardo, en el corazón de la Amazonía brasileña, las llamas arrasaron con todo. Este agricultor de 56 años apunta a la mano criminal como origen de estos devastadores fuegos: “Si yo estuviera armado ellos (los incendiarios), no saldrían vivos. La producción está en riesgo, pero yo no me voy a quedar aquí apagando el fuego”, relató en tono desgarrador Lobardo, un hacendado dedicado a la ganadería en la zona rural de Porto Velho, capital de estado de Rondonia y una de las ciudades más afectadas por el humo de los incendios. Lobardo tiene la convicción de que el origen de los incendios fue premeditado, al menos el que carbonizó su hacienda de un millón de metros cuadrados.

Por otro lado, el presidente de EEUU, Donald Trump, dio ayer un espaldarazo a la gestión de su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, en un momento de choques entre el mandatario brasileño y el francés, Emmanuel Macron, y de polémica por la reacción de Brasilia a los incendios forestales en la Amazonia.



La Amazonia, bajo presión por sequías y políticas

El fenómeno climático de El Niño, el precio de las materias primas y las políticas de control explican las variaciones en la deforestación de la selva amazónica, afirma el investigador brasileño Paulo Moutinho. “Antes de 2005, se combinaban dos cosas: los periodos de sequía impulsados por El Niño” y “la tentativa de avanzar en la expansión agrícola” para satisfacer la demanda, dice el experto. Agrega que la presión se redujo a partir de 2005 y la tendencia se reforzó con políticas públicas. Pero en los últimos años hubo un “aumento gradual” de la deforestación y la llegada de Bolsonaro trajo “un cambio con la desmovilización de políticas públicas de combate a la deforestación”. AFP