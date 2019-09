Bolsonaro ataca a Bachelet por informe de ONU y alaba a Pinochet

“Estos últimos meses, hemos observado (en Brasil) una reducción del espacio cívico y democrático, caracterizado por ataques contra los defensores de los derechos humanos y restricciones impuestas al trabajo de la sociedad civil”, declaró Bachelet en una rueda de prensa en Ginebra.

La ex presidenta socialista de Chile dio también cuenta de un aumento del número de personas -sobre todo negros y habitantes de las favelas- muertos en operaciones policiales y afirmó que el discurso en vigor desde la llegada de Bolsonaro al poder en enero legítima las ejecuciones sumarias.

Se refirió igualmente a la deforestación de la Amazonia, provocada principalmente por el avance de actividades agropecuarias y mineras, en un proceso que empieza con quemadas y que afecta sobre todo a las comunidades indígenas. Los comentarios de Bachelet desataron la furia de Bolsonaro, que en Twitter acusó a Bachelet de entrometerse en los asuntos internos y en la soberanía brasileña, siguiendo la línea de Emmanuel Macron, quien evocó una internacionalización de la Amazonia en caso de que Brasil no logre preservar la mayor selva tropical del planeta.

Desde enero hasta el 3 de setiembre, los satélites del instituto de observaciones espaciales INPE contabilizaron 93.947 incendios en Brasil, 772 más que el lunes 2, un récord desde 2010 para ese periodo.

La polémica se produce a menos de 3 semanas del inicio de los debates de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Bolsonaro, que el domingo pasará por una cirugía, dijo que iría aunque sea en silla de ruedas para defender la posición de Brasil en la cuestión amazónica.

RÉPLICA. En declaraciones a la salida de su residencia oficial en Brasilia, Bolsonaro, volvió a la carga contra Bachelet, elogiando a la dictadura militar de Augusto Pinochet, que derrocó al Gobierno socialista de Salvador Allende. “Bachelet dice que Brasil pierde espacio democrático, (pero olvida que) si la gente de Pinochet no hubiera derrotado a la izquierda en 1973, y con ella a su padre, Chile sería hoy como Cuba”, dijo en referencia al general de brigada Alberto Bachelet.

El padre de la Comisionada de la ONU fue detenido y torturado tras oponerse al golpe de Pinochet y murió en la cárcel en 1974. “Cuando hay personas que no tienen nada que hacer, como la señora Michelle Bachelet, ocupan el sillón de los derechos humanos de la ONU”, remató el mandatario brasileño.

El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, se sumó a las críticas y dijo por Twitter que Bachelet está muy mal informada sobre lo que ocurre en Brasil.



Presidente de Chile disiente con mandatario brasileño

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, indicó este miércoles que no comparte las palabras que su homólogo brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo en contra de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet y en favor de la dictadura de Augusto Pinochet. “No comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una ex presidenta de Chile y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre”, dijo el mandatario chileno. Piñera destacó que cualquier persona puede tener “su propio juicio histórico” de los Gobiernos chilenos en las décadas de 1970 y 1980, pero puntualizó en que dichas visiones particulares “deben expresarse con respeto a las personas”. EFE