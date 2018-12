Bolsonaro anuncia avances en la alianza con Israel

“La alianza Brasil-Israel que beneficiará nuestro nordeste está muy bien encaminada“, escribió en Twitter Bolsonaro, quien anunció su intención de trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo.

El presidente electo anunció que su futuro ministro de Ciencia y Tecnología, el astronauta Marcos Pontes, viajará en enero a Israel para reunirse con su homólogo y “visitará instalaciones de desalinización, plantaciones y la oficina de patentes en Israel.”

La alianza también prevé hacer pruebas de tecnología para “producir agua a partir de la humedad del aire en escuelas y hospitales de la región“, agregó.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que realizará una visita histórica a Brasil, hacia donde viajará este fin de semana, según el The Jerusalem Post.

Bolsonaro, un ex capitán de ultraderecha, impulsa una alianza con Israel a pesar de que podría poner en riesgo las relaciones comerciales de Brasil con los países árabes y afectar al sector agropecuario, coinciden especialistas.

lula. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril por corrupción, agradeció en una carta enviada a sus seguidores por su compañía durante el martirio que atraviesa.

“Quiero agradecer la compañía que me hacen cada día, todos los días, durante ese martirio, en el frío del invierno de Paraná o en el calor de los últimos días“, dijo Lula, quien pasó sus primeras fiestas navideñas en la cárcel, sin lujos y sin acompañantes, en una celda especial de la Policía Federal de Curitiba.

Según el ex presidente, la “Navidad es la época del año” en la que “recordamos con más fuerza la llegada de Jesús y los ideales de solidaridad y bondad cristianos”. “Esta Navidad, no podré estar junto físicamente a mi familia, mis hijos y mis nietos. Pero no estoy solo. Estoy con ustedes de la vigilia, que han sido mi familia“, completó. AFP-EFE