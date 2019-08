Bolsonaro alerta de éxodo de argentinos

El líder ultraderechista reaccionó así a la contundente victoria de Fernández, que lleva en su papeleta a la ex presidenta Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta, en las primarias argentinas celebradas el domingo.

La candidatura de Alberto Fernández logró el 47,65% de los votos, frente al 32,08% que obtuvo la fórmula que encabeza el actual mandatario Mauricio Macri, con 98,67% de las mesas escrutadas. El gobernante alertó en un acto en el estado de Río Grande do Sul que la pandilla de Cristina Kirchner es la misma que la de la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff; del mandatario venezolano, Nicolás Maduro; y de los fallecidos gobernantes de Venezuela y Cuba, Hugo Chávez y Fidel Castro, respectivamente. “¡Pueblo gaúcho! Si esa izquierda vuelve a Argentina, podemos tener sí, en Río Grande do Sul, un nuevo estado de Roraima y no queremos eso, hermanos argentinos huyendo para aquí”, expresó Bolsonaro. EFE