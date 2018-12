La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió dos informes sobre el empresario Dario Messer al Ministerio Público. Según su ex titular Óscar Boidanich, en el primer reporte sí se hace referencia al ex mandatario Horacio Cartes por las publicaciones periodísticas que lo vinculan con el empresario y, en el segundo, se complementan los datos y movimientos financieros.

“Tengo entendido que se menciona a Cartes por las vinculaciones de amistad –con Messer- de acuerdo con las publicaciones periodísticas, y eso se puso textualmente en el informe. No se le incluyó en la información accionaria con empresas porque, hasta donde yo recuerdo, no había vinculación”, afirmó en entrevista con Monumental 1080 AM.

El ex funcionario brindó sus declaraciones luego de que el senador Rodolfo Friedmann, titular de la comisión que investiga el caso Messer, confirmara que el informe remitido por la Seprelad al Ministerio Público, en abril de este año, fue adulterado, específicamente en donde se hace mención a Cartes.

Esa versión fue ratificada por el fiscal René Fernández, quien en comunicación con la misma emisora radial, aseguró que el escrito de la institución no contempla ninguna referencia sobre el ex mandatario.

Al respecto, Boidanich mencionó la posibilidad de que la Fiscalía solo esté tomando en cuenta el segundo informe ampliado, no así el reporte inicial. Precisó que la primera alerta se remitió en abril de este año y la segunda en mayo.

Consultado sobre si él cuenta con algún documento respaldatorio que confirme su versión, el ex funcionario afirmó que en la Seprelad- donde ya no tiene acceso- deben estar las copias de las documentaciones que fueron entregadas a la Fiscalía.

Óscar Boidanich fue criticado en su momento por haber, supuestamente, dilatado la entrega de los informes sobre las llamativas operaciones de Dario Messer en Paraguay a la Fiscalía.

El ex secretario de Estado, durante su declaración ante la Comisión Bicameral de Investigación, alegó la falta de recursos y de personal para procesar con mayor agilidad la cantidad de informes remitidos desde las distintas entidades financieras.

Asimismo, indicó que el Banco Nacional de Fomento (BNF) fue el responsable de no remitir a tiempo los movimientos llamativos en las cuentas de Messer.

Detalló que, en 2015, la banca estatal solo envió un informe sobre la empresa Chai SA, propiedad del brasileño, pero no hablaba de movimientos de dinero desde paraísos fiscales.

“Recién en 2016, una entidad privada ya es contundente, habla del origen de los fondos de Messer, habla de que sale de su perfil habitual y se menciona a todos los que componían el paquete accionario. La investigación se inicia a finales de setiembre del 2017”, concluyó.

