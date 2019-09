Boca es el nuevo líder y Maradona debutó con caída

El Lobo contó con Víctor Ayala en todo el juego y Pablo Velázquez hasta los 62 minutos. En Racing, Matías Rojas ingresó a los 85’; la victoria dejó a la Academia con 9 puntos.

Otro juego atractivo que ayer tuvo el fútbol argentino fue el clásico rosarino que finalizó en empate 1-1 entre Rosario Central y Newell´s Old Boys.

Un partidazo se vivió en Avellaneda, donde Independiente igualó 2-2 ante Lanús con un trámite cambiante. El Rojo contó con Cecilio Domínguez desde los 68 minutos. Mientras que el Granate tuvo en el banco a Pablo Martínez y no a Rolando García Guerreño ni a Darío Cáceres. Hoy la fecha 6 se cierra con Aldosivi (de Marcos Miers) vs. Patronato (de Gabriel Ávalos) a las 18.00 y Vélez (de Cristian Núñez) vs. Atlético Tucumán a las 20.10.