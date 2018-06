BNF debería liderar crédito para vivienda, afirma empresario

“Es muy importante el paso dado, pero hay muchos otros más por dar. Yo hice un listado de 29 puntos que se deberían tener en cuenta para lograr que la clase media acceda a los créditos y pueda tener acceso a la vivienda propia. El problema radica en que los bancos privados no quieren otorgar préstamos para la vivienda porque estos son a largo plazo y temen que en ese tiempo el prestatario pierda su empleo y no existe ningún seguro que le cubra”, adujo.

ESTADO. González Acosta indicó que tendría que ser el Estado, a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), el que debería ocuparse de crear las condiciones adecuadas para el acceso a créditos convenientes de la clase media o de aquellos cuentapropistas o beneficiarios de remesas del exterior, que no tienen cómo justificar estos ingresos.

El desarrollador alegó que los créditos hipotecarios tampoco constituyen una solución en las condiciones y plazos que actualmente otorgan los bancos privados, porque resultan muy caros. “Este es uno de los obstáculos principales, porque resulta que las hipotecas son muy caras aquí, en comparación con otros países, donde son mucho más baratas”, adujo el desarrollador.

“Vamos a suponer –añadió– que una persona accede a un crédito hipotecario, pero no puede seguir pagando y su compañero de trabajo sí puede seguir, en otros países eso se endosa la hipoteca y le pasa a otro y no es necesario hacer una nueva hipoteca”, expresó.

Por otra parte, está el aspecto de la suficiencia de fondos, que ayuda a sostener el negocio a largo plazo. “Ahora la AFD tiene dinero para bajar sus tasas de interés, pero mañana puede perder esa plata, y como es un negocio a largo plazo en volumen, y si no tiene fondos, no es sostenible a largo plazo. No es lo mismo que sacar un crédito para comprarse un auto”, especificó.

González Acosta alegó que el BNF no correría tantos riesgos como los bancos privados al otorgar esos créditos, porque no tiene fines de lucro, por lo que debería cumplir su papel de fomentar y liderar el proceso como entidad estatal.