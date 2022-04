Bloqueos de ruta no se concretaron ante la notoria falta de apoyo

En Alto Paraná no hubo reportes de movilización de camioneros sobre la ruta PY02, ni en la zona Norte, sobre la ruta PY07, como en principio se había anunciado. Iván Airaldi, coordinador y representante de las mipymes en Ciudad del Este, indicó que los cierres de ruta solo golpean el bolsillo de la gente, razón por la cual aseveró que las pequeñas y medianas industrias afincadas en esta parte del país no apoyan la medida de fuerza de los transportistas.

“Ya sea de la gente que por trabajo o por motivos de salud tienen que trasladarse, por eso hemos dado una postura bien clara del porqué no acompañamos y a raíz de eso la ruta PY02 estuvo despejada. Nuestra gente, nuestro sector no acompaña, aunque sí vamos a integrar la mesa de diálogo en búsqueda de soluciones, no solo sobre el tema de combustible, sino también de la seguridad”, indicó Airaldi.